Сильно пьяного водителя достали из-за руля авто на трассе в Карелии

В Кондопожском районе остановили водителя иномарки, который управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 479 км. автодороги «Кола», в Кондопожском районе, инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем Hyundai 47-летнего водителя с признаками опьянения.

Освидетельствование на месте с помощью алкотестера подтвердило предположения дорожных полицейских: показания прибора соответствовали 1,42 мг/л.

Водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до 2 лет. Решение вынесет суд.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к трезвости.

Гражданам, кто стал очевидцем нетрезвого вождения, напоминает о необходимости незамедлительно сообщить сведения о пьяном нарушителе в полицию по телефонам — 102 или 112.