Выезд на «встречку» привел к столкновению трех автомобилей в Карелии, есть пострадавшие

Серьезное ДТП произошло в четверг на трассе Петрозаводск-Суоярви — в результате столкновения трех автомобилей пострадали два человека.
Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД Карелии, авария произошла около половины девятого вечера в Пряжинском районе.
По предварительным данным, автомобиль «Фольксваген Туарег» выехал не встречную полосу и столкнулся с «Рено Дастер». От удара тот совершил столкновение с «Субару».
В результате ДТП травы получили водители «Рено» и «Субару». Им оказана медицинская помощь на мест
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