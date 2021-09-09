Выезд на «встречку» привел к столкновению трех автомобилей в Карелии, есть пострадавшие

Серьезное ДТП произошло в четверг на трассе Петрозаводск-Суоярви — в результате столкновения трех автомобилей пострадали два человека.

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД Карелии, авария произошла около половины девятого вечера в Пряжинском районе.

По предварительным данным, автомобиль «Фольксваген Туарег» выехал не встречную полосу и столкнулся с «Рено Дастер». От удара тот совершил столкновение с «Субару».

В результате ДТП травы получили водители «Рено» и «Субару». Им оказана медицинская помощь на мест