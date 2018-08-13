Выпускники "Фабрики звезд" разводятся: Дакота откровенно рассказала об изменах Влада Соколовского

Певица Рита Дакота подала на развод с Владом Соколовским. В Инстаграме она откровенно рассказала о его изменах.

"С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Всё, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью - оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни", - написала Дакота в Инстаграм (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены).

Рита Дакота (настоящее имя – Маргарита Герасимович) и Влад Соколовский поженились в 2015 году В октябре 2017-го у пары родилась дочь Мия. Дакота и Соколовский являются выпускниками седьмого сезона популярного телепроекта "Фабрика звезд".

"Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки "девушек", многих из них я знаю лично, многие из них были моими "приятельницами", вхожими в мой дом", - рассказала "фабрикантка".

По словам Дакоты, почти все общие друзья пары, которые встречали ее из роддома, знали об изменах Влада и покрывали его, "у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия".

"Знали и некоторые члены его семьи, включая отца, - добавляет Рита. - Я понимаю, что это звучит как сценарий фильма ужасов, это звучит невероятно, и я никогда бы не поверила в это сама, не будь у меня железных доказательств, но, увы, это горькая и страшная правда. Мой мир никогда не будет прежним, однако мне придётся пережить это ради дочери".

Сейчас, признается Рита, они с Владом делят имущесто.

"Обычно в таких ситуациях мужчина добровольно уходит с одним чемоданом, оставляя все ребёнку и женщине, жизнь которой он разрушил, но это не про Влада", - отмечает она.