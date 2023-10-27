Россиянам могут разрешить жениться и разводиться через МФЦ

«Регистрация заключения брака (за исключением случаев заключения брака в торжественной обстановке, заключения брака на дому, в медицинской или иной организации, заключения брака с лицом, находящимся под стражей или отбывающим наказание в местах лишения свободы) при условии, что оба заявителя являются гражданами РФ и не состояли ранее в браке, либо предыдущий брак расторгнут на территории РФ», — цитиует информагентство пояснительную записку.

Развестись через МФЦ можно будет при условии взаимного согласия супругов, если у них нет общих детей младше 18 лет или на основании решения суда о расторжении брака, следует из проекта.

Соответствующие поправки предлагается внести в Семейный кодекс России.

Сейчас в МФЦ разрешена государственная регистрация рождений и смерти, отмечает РИА Новоасти.