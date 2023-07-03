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Жительница Карелии оформила развод по телефону и потеряла детей

Новости. Общество
09:27, 04 Июля 2023
фото: Людмила Корвякова

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Петрозаводчанка уже месяц не может найти своих дочь и сына, которых увез ее бывший муж.

Ровно месяц назад петрозаводчанка Инна Коломайнен видела своих детей в последний раз. 4 июня Инна отвезла дочь и сына к бабушке — маме своего бывшего супруга, с которым рассталась еще в 2018 году. Потом туда приехал их отец и увез детей. Мужчина перестал выходить на связь. Об этой семейной драме пишет «Фактор News».

«Мне сообщили в Телеграм, что якобы отправились на дачу к друзьям, — рассказала Инна «Фактор News». — Неделю меня вводили в заблуждение, а потом я выяснила, что на даче они и не были. После тщетных попыток выяснить, где они, дозвониться до отца детей, заявила в полицию в уголовный розыск, прокуратуру.

На данный момент до сих пор не установлено местонахождение детей, с 14 июня у бывшего мужа заблокирован телефон, как и в мессенджерах все мои обращения остались без ответа, а потом и вовсе заблокировал меня, что было зафиксировано полицией. В единичных случаях выходил на контакт с полицией (через вотсап). Но требования полиции связаться со мной и предоставить мне общение с детьми остались без ответа».

Спрашивается — как же вообще могла сложиться такая ситуация? Ведь при разводе всегда решается вопрос о том, где будут проживать несовершеннолетние члены семьи. Раньше это было частью бракоразводного процесса, теперь приходится проводить отдельный суд. Главное, что всегда есть документ: либо нотариально заверенный договор о постоянном месте проживания ребенка, либо оно  указано в судебном вердикте. Но в случае с Инной этот момент никак не был урегулирован, потому что развод ей оформили… по телефону.

Подробнее читайте в материале «Фактор News».

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