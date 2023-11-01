За два месяца средняя зарплата в Карелии упала на 10 тысяч рублей

В Карелиястате представили данные по заработной плате работников в республике на август.

По данным Карелиястата за август 2023 года, средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Карелии составила 60 тысяч 736 рублей.

Это оказалось на 13% больше, чем в августе 2022 года, но при этом на более чем на 10 тысяч рублей меньше, чем двумя месяцами ранее — в июне 2023 года. Тогда средняя зарплата составила более 71 тысячи рублей. Реальный размер, характеризующий покупательную способность, вырос на 7%.

Отраслью с самыми высокими средними зарплатами работников в Карелии по-прежнему осталась добыча полезных ископаемых. За месяц там зарабатывают в среднем 102 тысячи 761 рубль.

Самые скромные зарплаты — в сфере образования. Там средняя зарплата оказалась равна 24 тысячам 754 рублям.