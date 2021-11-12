За минувшие сутки коронавирус поразил 38 детей в Карелии

Общее число инфицированных несовершеннолетних в республике достигло 10 147, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 2 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 38 детей в республике. Число инфицированных коронавирусом несовершеннолетних в республике увеличилось до 10 147. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровел 61 ребенок. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 9 903.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом были инфицированы 252 человек, зарегистрировано четыре смерти, выздоровели 226 пациентов.