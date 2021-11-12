Смерть еще четырех пациентов от коронавируса подтверждена в Карелии

С начала пандемии от COVID-19 умерли 1090 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 3 декабря в Карелии зарегистрированы 84138 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 252 инфицированных, из них непривитых — 244 (96,8%).

В ковидных стационарах получают лечение 654 пациента, в состоянии средней тяжести — 570 человек, в тяжёлом — 80 (из них непривитых — 77).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 79121 человек, за последние сутки — 226.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1090 человек.