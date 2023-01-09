За праздничные дни больше 20 водителей в Петрозаводске попались пьяными за рулем

В Госавтоинспекции карельской столицы рассказали о ситувции с пьяными за рулем на праздниках.
Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, за праздничные дни в городе автоинспекторы отстранили от управления 22 нетрезвых водителя.
В отношении нарушителей были составлены протоколы, материалы переданы в суд. Любителей выпить за рулем ожидает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет.
В Госавтоинспекции напомнили, что внести свой вклад в безопасность на дорогах можно, позвонив в дежурную группу при виде человека, севшего пьяным за руль. Телефоны: 715-900, 78-44-44.
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