За праздничные дни больше 20 водителей в Петрозаводске попались пьяными за рулем

В Госавтоинспекции карельской столицы рассказали о ситувции с пьяными за рулем на праздниках.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, за праздничные дни в городе автоинспекторы отстранили от управления 22 нетрезвых водителя.

В отношении нарушителей были составлены протоколы, материалы переданы в суд. Любителей выпить за рулем ожидает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет.

В Госавтоинспекции напомнили, что внести свой вклад в безопасность на дорогах можно, позвонив в дежурную группу при виде человека, севшего пьяным за руль. Телефоны: 715-900, 78-44-44.