Забег с карельским колоритом пройдет в Петрозаводске

Столица Карелии присоединится к одному из самых масштабных спортивных событий страны — ЗаБег.рф.

Как сообщили в Минобразованияи спорта республики, старт соревнованиям будет дан 22 мая одновременно в 85 регионах Российской Федерации. Организаторы подготовили различные дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и полумарафон 21,1 км. Любители скандинавской ходьбы могут испытать свои силы на дистанции в 5 км.

В Петрозаводске трасса ЗаБег.рф пройдет по историческому центру.

Каждый участник соревнований получит фирменную футболку ЗаБег.рф и медаль финишера.

Зарегистрироваться на забег можно здесь.