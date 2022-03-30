Забег с карельским колоритом пройдет в Петрозаводске

Столица Карелии присоединится к одному из самых масштабных спортивных событий страны — ЗаБег.рф.
Как сообщили в Минобразованияи спорта республики, старт соревнованиям будет дан 22 мая одновременно в 85 регионах Российской Федерации. Организаторы подготовили различные дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и полумарафон 21,1 км. Любители скандинавской ходьбы могут испытать свои силы на дистанции в 5 км.
В Петрозаводске трасса ЗаБег.рф пройдет по историческому центру.
Каждый участник соревнований получит фирменную футболку ЗаБег.рф и медаль финишера.
Зарегистрироваться на забег можно здесь.
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