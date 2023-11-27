Завотделением ИТАР больницы Петрозаводска провел четыре суточных дежурства в Васильевке

Игорь Подзамков оказал 15 анестезиологических пособий местным жителям и военнослужащим.

В личном профиле глава Минздрава Карелии рассказал о специалистах, труд которых часто остается «за кадром» как для пациентов, так и для других врачей — анестезиологах-реаниматологах.

По словам Михаила Охлопкова, именно они проделывают огромную работу для того, чтобы запланированная или экстренная операция прошла успешно. «Особенно важна работа врача реаниматолога-анестезиолога в экстремальных условиях, когда больница находится на линии соприкосновения», — добавил министр.





Как сообщил руководитель регионального Минздрава, заведующий отделением ИТАР Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи Петрозаводска Игорь Подзамков провел четыре суточных дежурства в Васильевской больнице в Запорожском районе, в том числе в педиатрическом отделении. Он оказал 15 анестезиологических пособий местным жителям и военнослужащим. За время дежурств семь пациентов поступили в палату ИТАР.