Завтра «РКС-Петрозаводск» приступают к гидравлическим испытаниям на тепловых сетях

Работникам «Российских коммунальных систем» необходимо выполнить все запланированные работы по модернизации оборудования, провести опрессовку сетей и устранить повреждения.

Завтра, 28 июня, в большинстве районов Петрозаводска начнется плановое отключение горячей воды. АО «ПКС-Тепловые сети» приступят к работам, которые необходимо выполнить в период остановки. За две недели работникам «Российских коммунальных систем» предстоит провести опрессовку сетей, устранить возникшие повреждения, а также выполнить все запланированные на это время работы по модернизации оборудования.

В среду в 10:00 горячую воду отключат в районах Центр, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кукковка, Голиковка, Зарека, Древлянка, Перевалка, Сулажгора, Рыбка, Соломенное, Пески и Птицефабрика. Возобновление горячего водоснабжения в этих районах запланировано на 13 июля. Во время остановки АО «ПКС-Тепловые сети» будет работать в усиленном режиме, бригадам необходимо выполнить профилактические и ремонтные работы одновременно.

Напоминаем, что в районе Ключевая горячую воду отключат позже – с 24 июля по 7 августа.

Продолжаются и плановые работы «Тепловых сетей» – не за горами новый отопительный сезон.

В рамках подготовки к сезону АО «ПКС-Тепловые сети» заменили отрезок теплотрассы в районе ул. Дружбы, д. №17. Работники демонтировали ветхий трубопровод, проходящий в железобетонном канале и в подвале жилого дома № 17. Этот участок тепловой сети вынесли за пределы дома, а также смонтировали новый трубопровод протяженностью около 44 м. Заменили неподвижные опоры, отводы и запорную арматуру. Еще один участок теплотрассы длиной 43 м переложили на ул. Боровой у дома №2. На объектах предстоит восстановление благоустройства.

К капитальному ремонту приступили и в районе котельной бывшего Комбината благоустройства (недалеко от здания по адресу ул. Лососинское шоссе, д.15). Здесь заменят 100 метров трубопровода и отремонтируют элементы тепловой сети.

Согласно инвестиционной программе, в этом году АО «ПКС-Тепловые сети» запланировало перекладку более 2 км сетей в районах Голиковка, Октябрьский, Первомайский и Центр.

На Голиковке в районе Лососинской набережной подрядчик уже смонтировал временную тепловую сеть, она необходима для бесперебойного обеспечения теплом жителей района.

В створе пл. Гагарина работы проходят в двух направлениях: налево от площади в сторону магазина «Букинист» и направо – к ресторану Fusion.

«Тепловые сети» также планируют модернизировать теплотрассы по пяти адресам в Петрозаводске. На улице Виданская уже заменили 70 метров сетей и теперь готовятся к асфальтированию участка. Приступили к модернизации теплотрассы в районе дома №15 по ул. М. Горького. Первый этап работ выполнен, сейчас проводится демонтаж старого трубопровода с последующей установкой сетей. К укладке нового трубопровода готовятся по адресам Петрозаводское шоссе, д. 8 и Октябрьский проспект, д.30а. На улице Соломенской предстоит заменить 210 м трубопровода. Продолжается подключение тепловой инфраструктуры для строящейся межрайонной больницы на Лесном проспекте.