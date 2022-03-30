Жалобы на заливающие улицу канализационные стоки в Петрозаводске появляются почти ежедневно

Очередную жалобу на канализационные стоки, вылившиеся на проезжую часть улицы, зарегистрировала Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска.

Обращение поступило сегодня утром.

«Поступило обращение: ул. Чапаева, д. 12. На газоне, со стороны ул. Фурманова, течь канализации из колодца. Вода выходит на проезжую часть ул. Гражданская, ул. Суоярвская. Информация передана в АО „ПКС — Водоканал“ для принятия мер», — сообщили в ЕДДС.

Такие жалобы служба регистрирует почти ежедневно. По утверждению ПКС, не все они подтверждаются. Иногда жители города путают канализационные стоки с паводковыми водами.