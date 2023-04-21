Вода заливает один из стадионов Петрозаводска

В ЕДДС Петрозаводска обратили внимание на коммунальную аварию в Октябрьском районе города.

В среду, 28 июня, примерно в 13.40, в единой дежурно-диспетчерской службе столицы Карелии сообщили о коммунальной аварии у дома №20 по улице Краснофлотской.



Из люка на газоне течет вода, которая заливает стадион «Машиностроитель».



Информацию передали для проверки и ремонта в АО «ПКС-Водоканал».



Напомним, в конце прошло года мы сообщали о том, что правительство Карелии не сможет выкупить разваливающийся стадион «Машиностроитель», за сохранение которого боролись петрозаводчане.



Спортивный объект на улице Советской официально прекратил свое существование.