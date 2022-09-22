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Скандальный стадион «Машиностроитель» в Петрозаводске «прекратил существование»

Новости. Общество
11:55, 26 Сентября 2022
фото: © Петросовет

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Правительство Карелии не сможет выкупить разваливающийся стадион «Машиностроитель», за сохранение которого боролись петрозаводчане.

Спортивный объект на улице Советской официально прекратил свое существование. Об этом сегодня сообщили на планерке в администрации города, обсуждая обращения в соцсетях.

«Поступали обращения граждан и депутата Законодательного собрания Карелии Анны Лопаткиной по вопросу строительства стадиона „Спортивное ядро“, расположенного на пересечении улиц Лисицыной и Советской. Согласно сведениям, содержащимся в Государственном реестре недвижимости, в феврале сооружение снято с государственного кадастрового учета как прекратившее существование. Следовательно, ни приобретение сооружения, ни его реконструкция в настоящий момент не являются возможными. Так же обращаем внимание, что земельный участок расположен в пределах санитарно-защитных зон, в которых действуют ограничения, препятствующие строительству новых объектов спорта. Для решения вопроса собственнику необходимо оформить соответствующие документы», — Александра Кузик, управляющий делами администрации города.

Напомним, за сохранение стадиона, принадлежащего компании известного бизнесмена Леонида Белуги, горожане боролись с 2016 года. Леонид Белуга неоднократно обращался в администрацию Петрозаводска с просьбой разрешить жилую застройку участка или выкупить стадион. В результате власти предусмотрели в городском бюджете на 2022 год 60 млн рублей, чтобы выкупить спортобъект. Деньги на эти цели были выделены из республиканской казны. Но, судя по сегодняшнему заявлению в администрации, сделка не состоялась из-за отсутствия у бизнесмена необходимых документов. Куда были направлены заложенные в бюджет 60 млн рублей, в мэрии не уточнили.

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