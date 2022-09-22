Скандальный стадион «Машиностроитель» в Петрозаводске «прекратил существование»

Правительство Карелии не сможет выкупить разваливающийся стадион «Машиностроитель», за сохранение которого боролись петрозаводчане.

Спортивный объект на улице Советской официально прекратил свое существование. Об этом сегодня сообщили на планерке в администрации города, обсуждая обращения в соцсетях.

«Поступали обращения граждан и депутата Законодательного собрания Карелии Анны Лопаткиной по вопросу строительства стадиона „Спортивное ядро“, расположенного на пересечении улиц Лисицыной и Советской. Согласно сведениям, содержащимся в Государственном реестре недвижимости, в феврале сооружение снято с государственного кадастрового учета как прекратившее существование. Следовательно, ни приобретение сооружения, ни его реконструкция в настоящий момент не являются возможными. Так же обращаем внимание, что земельный участок расположен в пределах санитарно-защитных зон, в которых действуют ограничения, препятствующие строительству новых объектов спорта. Для решения вопроса собственнику необходимо оформить соответствующие документы», — Александра Кузик, управляющий делами администрации города.

Напомним, за сохранение стадиона, принадлежащего компании известного бизнесмена Леонида Белуги, горожане боролись с 2016 года. Леонид Белуга неоднократно обращался в администрацию Петрозаводска с просьбой разрешить жилую застройку участка или выкупить стадион. В результате власти предусмотрели в городском бюджете на 2022 год 60 млн рублей, чтобы выкупить спортобъект. Деньги на эти цели были выделены из республиканской казны. Но, судя по сегодняшнему заявлению в администрации, сделка не состоялась из-за отсутствия у бизнесмена необходимых документов. Куда были направлены заложенные в бюджет 60 млн рублей, в мэрии не уточнили.