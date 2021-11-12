Объявлена сумма, которую компания Леонида Белуги получит из бюджета за продажу стадиона

Власти Петрозаводска предусмотрели в проекте городского бюджета на 2022 год 60 млн рублей, чтобы выкупить стадион «Машиностроитель» у компании известного бизнесмена Леонида Белуги.

Такая сумма предусмотрена поправкой главы Петрозаводска Владимира Любарского к проекту бюджета.

В муниципальную казну деньги поступят из республиканского бюджета.

Ранее собственник стадиона неоднократно обращался в администрацию Петрозаводска с просьбой разрешить жилую застройку участка или выкупить стадион. В 2014 году руководившая тогда городом Галина Ширшина говорила, что собственник хотел получить за этот объект 80 млн рублей. Таких денег в бюджете города тогда не было.

В 2016 году после протестов жителей соседних домов, которые добивались сохранения стадиона, планы застройки участка были заморожены.

Теперь администрация Петрозаводска планирует привести стадион в порядок, чтобы использовать его для проведения спортивных мероприятий.