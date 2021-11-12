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Объявлена сумма, которую компания Леонида Белуги получит из бюджета за продажу стадиона

Новости. Общество
14:36, 15 Декабря 2021
фото: © Паравительство Карелии

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Власти Петрозаводска предусмотрели в проекте городского бюджета на 2022 год 60 млн рублей, чтобы выкупить стадион «Машиностроитель» у компании известного бизнесмена Леонида Белуги.

Такая сумма предусмотрена поправкой главы Петрозаводска Владимира Любарского к проекту бюджета.

В муниципальную казну деньги поступят из республиканского бюджета.

Ранее собственник стадиона неоднократно обращался в администрацию Петрозаводска с просьбой разрешить жилую застройку участка или выкупить стадион. В 2014 году руководившая тогда городом Галина Ширшина говорила, что собственник хотел получить за этот объект 80 млн рублей. Таких денег в бюджете города тогда не было.

В 2016 году после протестов жителей соседних домов, которые добивались сохранения стадиона, планы застройки участка были заморожены.

Теперь администрация Петрозаводска планирует привести стадион в порядок, чтобы использовать его для проведения спортивных мероприятий.

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Комментарии

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Os
2021-12-15 16:01:42
Мог бы Белуга и запроектировать и построить новый стадион в тех новых районах, которые строит.
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-15 15:54:02
неплохой бизнес. Сначала отжали на ящик водяры (типа приватизировали0, а теперь ему 60 лямов из бюджета капнет.
Горожанин
2021-12-15 15:27:52
Мог бы и подарить городу. Не им построено...
кир
2021-12-15 14:58:11
Странное время. Всякие белуги захапали вещи не ими построенные. А теперь выкупать у них надо. Люди, вы в порядке?
Только национализация спасет страну.
Горожанин
2021-12-15 15:30:22
кир, наверное не в порядке. Они еще и про "социальную ответственность бизнеса"рассуждают при этом.
кир
2021-12-15 16:47:52
Горожанин, :)
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