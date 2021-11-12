Объявлена сумма, которую компания Леонида Белуги получит из бюджета за продажу стадиона

Власти Петрозаводска предусмотрели в проекте городского бюджета на 2022 год 60 млн рублей, чтобы выкупить стадион «Машиностроитель» у компании известного бизнесмена Леонида Белуги.
Такая сумма предусмотрена поправкой главы Петрозаводска Владимира Любарского к проекту бюджета.
В муниципальную казну деньги поступят из республиканского бюджета.
Ранее собственник стадиона неоднократно обращался в администрацию Петрозаводска с просьбой разрешить жилую застройку участка или выкупить стадион. В 2014 году руководившая тогда городом Галина Ширшина говорила, что собственник хотел получить за этот объект 80 млн рублей. Таких денег в бюджете города тогда не было.
В 2016 году после протестов жителей соседних домов, которые добивались сохранения стадиона, планы застройки участка были заморожены.
Теперь администрация Петрозаводска планирует привести стадион в порядок, чтобы использовать его для проведения спортивных мероприятий.
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