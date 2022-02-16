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Ждем, когда кого-нибудь убьет?! Огромная ледяная глыба повисла над головами прохожих в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. От читателей
13:59, 18 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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С крыши дома на Первомайском проспекте свисает огромная глыба льда — горожане бьют тревогу.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился горожанин, который сообщил, что стал свидетелем ЧП, которое произошло на Первомайском проспекте, 26-а.

«Только что у дома № 26-а по Первомайскому проспекту дворник убирал снег, он отошел — и на то место с крыши упала ледяная глыба. Чистая случайность помогла избежать трагедии. Сейчас с крыши этого же дома свисает вторая ледяная глыба — до беды недалеко, так как в подъезд ведет единственная тропинка», — рассказал петрозаводчанин и попросил помощи у спасательных служб.

Горожанин снял фото и видео опасного места, а также сообщил, что уже обращался и в ЕДДС, и в управляющую компанию «Карелия».

«Вчера сотрудники управляющей компании приходили, сбили сосульки, а сегодня глыба упала с крыши. Что, будем ждать, когда кого-нибудь убьет», — задал вопрос житель города.

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Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-02-18 15:25:18
Рано вам отменили крепостное право.
Мотя
2022-02-18 15:31:02
кир, не рано в бояре то прыгнул ? Холопы рядом , не есть народ :)
кир
2022-02-18 16:17:07
Мотя, всегда в своем времени живу, а вы нет. Вам все должны. Забыли кнут на своей спине.
тойво неулыба
2022-02-18 15:24:50
Обращайтесь к ермолиной
Мотя
2022-02-18 15:29:41
тойво неулыба, может к неровной ? Если оппонент их ни уха , ни рыла :)
Мотя
2022-02-18 15:08:01
Любарский ждёт ......когда за ним придут :)
Апельсин
2022-02-18 14:54:54
обращайтесь к Слабуновой и Ульянову
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