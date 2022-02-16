Ждем, когда кого-нибудь убьет?! Огромная ледяная глыба повисла над головами прохожих в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

С крыши дома на Первомайском проспекте свисает огромная глыба льда — горожане бьют тревогу.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился горожанин, который сообщил, что стал свидетелем ЧП, которое произошло на Первомайском проспекте, 26-а.

«Только что у дома № 26-а по Первомайскому проспекту дворник убирал снег, он отошел — и на то место с крыши упала ледяная глыба. Чистая случайность помогла избежать трагедии. Сейчас с крыши этого же дома свисает вторая ледяная глыба — до беды недалеко, так как в подъезд ведет единственная тропинка», — рассказал петрозаводчанин и попросил помощи у спасательных служб.

Горожанин снял фото и видео опасного места, а также сообщил, что уже обращался и в ЕДДС, и в управляющую компанию «Карелия».

«Вчера сотрудники управляющей компании приходили, сбили сосульки, а сегодня глыба упала с крыши. Что, будем ждать, когда кого-нибудь убьет», — задал вопрос житель города.