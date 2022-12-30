Женщину сбила машина на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Автомобиль, сбивший женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске, скрылся с места ДТП.

Видеозапись аварии появилась в группе «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

ДТП произошло на пешеходном переходе на ул. Антонова. От удара пешеход упала на проезжую часть, но тут же поднялась и пошла дальше. Водитель, остановивший автомобиль после аварии, выглянул из салона, посмотрел на удалявшуюся женщину и уехал.