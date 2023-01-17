Жесткая авария произошла на одном из оживленных перекрестков Петрозаводска (ВИДЕО)

Автомобили не поделили пересечение проспекта Невского и улицы Калинина.

Два легковых автомобиля столкнулись 18 февраля в Петрозаводске. Инцидент попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк». Видео выложил один из подписчиков паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Авария произошла в 21.27 на перекрестке проспекта Невского и улицы Калинина. Судя по видео, один из автомобилей поворачивал с проспекта на Калинина в сторону бывшей площадки ОТЗ, в то время как вторая машина быстро двигалась прямо по проспекту Невского в сторону улицы Мерецкова.

Столкновение произошло прямо посреди перекрестка. Информации о пострадавших не поступало, автомобили получили повреждения.