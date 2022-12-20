Жесткое ДТП произошло на трассе под Петрозаводском

На автодороге А-215 утром столкнулись внедорожник и легковушка, говорится в сообщении портала «ДТП Петрозаводска и Карелии».
В среду, 21 декабря, в 07.00 на 136 километре федеральной дороги А-215 столкнулись УАЗ и легковой автомобиль. Дорожная авария произошла в Прионежье, перед поворотом на Орзегу, в условиях снегопада.
По одной из версий, один из участников происшествия не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Автомобили развернуло на проезжей части. Видео опубликовано на портале «ДТП Петрозаводска и Карелии». Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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