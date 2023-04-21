Жилой дом загорелся в городе бумажников Карелии (ВИДЕО)

фото: скриншот видео © Подслушано у водителей Птз и Карелии / ВК

Пожарные выехали на тушение огня в Кондопоге.

Видео пожара в одном из районов Кондопоги появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, сегодня около 13 часов дня загорелся частный жилой дом на улице Советов.

В тушении приняли участие 17 человек при 5 единицах техники. Подробности пожара уточняются.