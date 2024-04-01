Житель Беломорска украл имущество местного жителя и сдал в пункт приема лома металла

Суд признал жителя Беломорска виновным в совершении преступления.

В Беломорском районном суде рассказали, что житель города Беломорск в 2023 году незаконно проник в помещение и украл чужое имущество, часть которого сдал в пункт приема лома металла.

Действия обвиняемого суд квалифицировал как кражу. Имущественный ущерб составил 2151 рубль. Горожанин свою вину признал и возместил причиненный ущерб потерпевшему в полном объеме.

Беломорский районный суд признал жителя города виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.