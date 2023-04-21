Житель города бумажников Карелии уронил соперника на асфальт и забил до смерти

Кондопожский горсуд вынес приговор виновному в жестоком избиении до смерти, сообщили в пресс-службе судов Карелии.

Суд Кондопоги признал виновным местного жителя в смертельном избиении. Удалось установить, что в ноябре 2022 года нетрезвый злоумышленник поссорился со своим знакомым, сильно ударил его кулаком в лицо, в результате чего потерпевший упал на асфальт.



После агрессор сильно избил свою жертву руками и ногами.

Смерть потерпевшего наступила на месте в результате открытой черепно-мозговой травмы, которая осложнилась развитием отека головного мозга и легких.



Приговор - шесть лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.