Житель Карелии, чуть не зарезавший приятеля, получил 9,5 лет колонии

В Медвежьегорске суд отправил 49-летнего мужчину на 9,5 лет колонию за покушении на убийство и нанесении побоев, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, в июле 2021 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома Медвежьегорске, напал с ножом на 44 – летнего мужчину. Спасти от нападавшего жертву удалось подоспевшим вовремя соседям. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, и он остался жив.

В ходе следствия также установлено, что подсудимый дважды применял насилие к знакомой женщине, он ударил ее кулаком в лицо и по голове, таская за волосы.

Приговором суда 49-летнего подсудимому назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.