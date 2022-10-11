Житель Карелии лишился 8 млн рублей, поиграв с мошенниками в «секретного агента»

Злоумышленники убедили жителя Кондопоги взять на свое имя многомиллионные кредиты, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района обратился 53-летний житель райцентра. В результате телефонного общения с неизвестными, которые выдавали себя за работников банка, у него выманили несколько миллионов рублей, большую часть он оформил в кредит.

Полицейские выяснили, что афера началась со стандартного звонка. Сначала мужчина игнорировал и не отвечал на входящие вызовы с незнакомых номеров, но мошенники проявили настойчивость.

Первой новостью для кондопожанина стало сообщение псевдоспециалиста о незаконно оформленном на его имя кредите. Звонивший также отметил, что таких заявок несколько, и они поданы в разные банки.

Телефонный мошенник выдал себя за работника службы безопасности и предложил действовать на опережение, чтобы не дать возможности злоумышленникам завладеть средствами.



Действуя как секретный агент, заявитель не должен был уточнять информацию в отделениях банка и сообщать настоящим служащим о целях, для которых он оформляет кредиты. При этом клиента банка убедили – перечислив деньги на «безопасные счета», тот приумножит их за счет начисленных процентов.

Мужчину отправляли из одного учреждения в другое в Кондопоге и Петрозаводске, где он запрашивал максимальные суммы кредитов. После зачисления средств он сразу же обналичивал деньги и переводил их на счета, которые диктовали настоящие мошенники.

За шесть дней он перевел им более 8,3 млн рублей. Из них только 134 тысячи были его собственными накоплениями. В итоге кондопожанин обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве.