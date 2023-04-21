Житель Карелии начал платить алименты только после привлечения к уголовной ответственности

Судебные приставы несколько раз вызывали нерадивого родителя, долгое время не платившего алименты.
Судебным приставам предстояло взыскать с жителя Карелии алименты на содержание детей.
Как сообщили в службе судебных приставов, должник неоднократно вызывался судебным приставом для дачи объяснений по факту неуплаты алиментов, однако никаких выводов не делал, алименты не выплачивал. При этом денежные средства и имущество, на которые можно было бы обратить взыскание, у должника не установлены.
В отношении жителя Карелии был составлен протокол об административном правонарушении. Суд признал неплательщика виновным в его совершении.
После привлечения к административной ответственности должник продолжал уклоняться от выплаты денег на содержание своих детей и был привлечен к уголовной ответственности.
Наказание сподвигло жителя Карелии устроиться на работу. Теперь алименты удерживаются из его заработной платы на содержание несовершеннолетних детей, уточнили в ведомстве.
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