Житель Карелии не смог спокойно пройти мимо автомобиля бывшей жены

Полиция Медвежьегорска раскрыла умышленное повреждение имущества, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление от местной жительницы. Женщина обнаружила, что кто-то разбил все стекла и переднюю фару на ее автомобиле. Ущерб превысил 15 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого — им оказался 32-летний горожанин, бывший муж заявительницы. Мужчина объяснил, что разгромил автомобиль экс-супруги из неприязненных отношений. Нанесенный ущерб он обязался возместить.

По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело, дознание продолжается.