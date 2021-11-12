Житель Карелии обворовал соседа, который перед смертью попросил его о помощи

В Пудожском районе сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района обратилась вдова одного из местных жителей, обнаружившая пропажу почти 4 тысяч рублей. Женщина объяснила, что незадолго до кончины муж планировал снять эти деньги с карты и оставить дома. Согласно выписке из банка, списание со счёта произошло, но денег сельчанка так и не обнаружила.

Под подозрением оказался сосед заявительницы, 35-летний ранее имевший проблемы с законом сельчанин. Он признался в краже и рассказал, что незадолго до смерти умерший попросил его сходить в магазин, а также зайти в банк и обналичить около 4 тысяч рублей. Мужчина выполнил просьбу: привёз продукты, отдал платёжный инструмент, а вот деньги оставил себе и в дальнейшем потратил на спиртное.

В настоящее время по статье «кража» возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.