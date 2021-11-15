Житель Карелии, оставшись без закуски во время попойки, решился на крайние меры

Полиция Беломорского района раскрыла кражу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорскому району поступило заявление о краже от 50-летнего горожанина. Ущерб от действий неизвестного превысил 10 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемого — 44-летнего жителя района. Тот проник в дом, когда хозяин был в отъезде. Мужчина дал признательные показания, рассказав, как было дело.

Он отдыхал с компанией приятелей недалеко от дома потерпевшего, употребляя алкоголь. В какой-то момент закончилась закуска, и подозреваемый решил исправить ситуацию, забравшись в закрытый дом. Сломав навесной замок, мужчина проник внутрь, набрал продуктов и вернулся к застолью.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража».