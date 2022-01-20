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Житель Карелии, перевозивший наркотики в рейсовом автобусе, получил условный срок

Новости. Криминал
14:56, 21 Января 2022
фото: © ngs.ru

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Юноша попался во время досмотра на одной из остановок в Пудожском районе, сообщили в Следкоме Карелии.

Пудожский районный суд вынес приговор 18-летнему местному жителю, обвиняемому в приобретении наркотиков, их хранении и перевозке без цели сбыта.

Следователи Медвежьегорского межрайонного следственного отдела СК России по Республике Карелия установили, что подсудимый, которому на тот момент еще не исполнилось 18-ти лет, купил в Петрозаводске наркотик, которое повез в Пудож на рейсовом автобусе. На остановке в поселке Пяльма Пудожского района полицейские провели личный досмотр молодого человека и обнаружили наркотики в сигаретной пачке.

Приговором Пудожского районного суда подсудимому было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.

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Комментарии

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Leopol'd
2022-01-21 15:15:35
Сдали...
Михаил Голубев
2022-01-21 16:07:19
Leopol'd, Кир помог.
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