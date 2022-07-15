Житель Карелии почувствовал резкую боль в пояснице и, обернувшись, увидел женщину с ножом

В Кондопоге полицейские раскрыли преступление против личности, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопоги поступила информация о конфликте в городе, завершившемся ножевым ранением.

Как выяснил участковый, 37-летний кондопожанин поссорился со своей 44-летней сожительницей. Спор в одной из квартир города сопровождался взаимными оскорблениями.

В какой-то момент мужчина решил уйти из квартиры, но почувствовал резкую боль в области поясницы. Обернувшись, он увидел кондопожанку с ножом в руке.

Женщина вызвала бригаду скорой помощи. Кондопожанина госпитализировали.

Ранее житель Карелии получил условный срок за удар ножом в печень знакомой.