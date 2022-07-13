Житель Карелии получил условный срок за удар ножом в печень знакомой

Алкогольная вечеринка в Конопожском районе завершилась поножовщиной, сообщается на сайте городского суда.

Установлено, что житель Кондопожского района в январе, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений с женщиной, нанёс женщине удар ножом в живот и проткнул ей печень.

Травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

В суде кондопожанин свою вину в совершении преступления признал полностью.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приговорил нападавшего к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года и установлением обязанностей.