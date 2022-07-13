Житель Карелии получил условный срок за удар ножом в печень знакомой

Алкогольная вечеринка в Конопожском районе завершилась поножовщиной, сообщается на сайте городского суда.
Установлено, что житель Кондопожского района в январе, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений с женщиной, нанёс женщине удар ножом в живот и проткнул ей печень.
Травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
В суде кондопожанин свою вину в совершении преступления признал полностью.
Принимая во внимание данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приговорил нападавшего к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года и установлением обязанностей.
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