Житель Карелии пойдет под суд за то, что избил женщину в форме

В Лахденпохском районе в суд направили уголовное дело об избиении сотрудницы полиции.
Прокурор Лахденпохского района утвердил обвинительное заключение в отношении 50-летнего местного жителя. Его обвиняют в нападении на стража порядка.
По версии следствия, в октябре 2023 года нетрезвый мужчина пришел к своей знакомой в дом на Октябрьской улице.
Он начал стучаться в дверь и кричать. На место вызвали полицию. Горожанин напал на женщину в форме и избил ее.
В ответ полицейская заковала его в наручники, после чего мужчину доставили в отдел.
Уголовное дело направлено в районный суд, обвиняемому грозит до пяти лет колонии, рассказали в карельской прокуратуре.
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