Житель Карелии пойдет под суд за то, что избил женщину в форме

В Лахденпохском районе в суд направили уголовное дело об избиении сотрудницы полиции.

Прокурор Лахденпохского района утвердил обвинительное заключение в отношении 50-летнего местного жителя. Его обвиняют в нападении на стража порядка.



По версии следствия, в октябре 2023 года нетрезвый мужчина пришел к своей знакомой в дом на Октябрьской улице.



Он начал стучаться в дверь и кричать. На место вызвали полицию. Горожанин напал на женщину в форме и избил ее.



В ответ полицейская заковала его в наручники, после чего мужчину доставили в отдел.



Уголовное дело направлено в районный суд, обвиняемому грозит до пяти лет колонии, рассказали в карельской прокуратуре.