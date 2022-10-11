Житель Карелии пригрозил убить мать, заступившуюся за невестку

В МВД республики сообщили об очередном семейном конфликте, закончившемся в суде.

Участковый уполномоченный разбирался в причинах конфликта, разгоревшегося в городе Сортавала. В полицию обратилась горожанка — она поссорилась с мужем, и тот выгнал ее на лестничную клетку.

За женщину вступилась свекровь. Но подозреваемый схватил нож и начал угрожать матери.

Теперь 32-летний житель Приладожья будет привлечен к уголовной ответственности за угрозу убийством.