Житель Карелии пригрозил убить мать, заступившуюся за невестку

В МВД республики сообщили об очередном семейном конфликте, закончившемся в суде.
Участковый уполномоченный разбирался в причинах конфликта, разгоревшегося в городе Сортавала. В полицию обратилась горожанка — она поссорилась с мужем, и тот выгнал ее на лестничную клетку.
За женщину вступилась свекровь. Но подозреваемый схватил нож и начал угрожать матери.
Теперь 32-летний житель Приладожья будет привлечен к уголовной ответственности за угрозу убийством.
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