Житель Петрозаводска не смог пройти мимо закрытых ворот

Петрозаводчанин вскрыл ворота чужого гаража и вынес оттуда инструмент и запчасти, сообщили в МВД Карелии.

Житель Петрозаводска, лишившийся инструмента и запчастей от автомобиля, обратился в местное отделение полиции. Ущерб, причиненный 41-летнему владельцу вскрытого гаража, составил 65 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. По версии полиции, 32-летний петрозаводчанин, прогуливаясь у гаражей, попытался открыть ворота одной из построек. Повредив замок, он пробрался внутрь и украл инструмент и запчасти, хранившиеся в гараже.

В дальнейшем украденное мужчина продал, а деньги потратил. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, фигурант дал признательные показания.