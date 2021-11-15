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Жителей Петрозаводска 1 января ждут на новогоднем забеге

Новости. Спорт
18:40, 24 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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В первый день нового года петрозаводчан приглашают на традиционную пробежку.

Школа бега Runstart и школа скандинавской ходьбы ScandiKarjala приглашают всех желающих присоединиться к традиционной новогодней акции «Побегай 1 января!». Как сообщает Министерство образования и спорта республики, участников будут ждать дистанции на 6 и 10 км. Также организаторы готовят маршрут для скандиходов, отметили в администрации города

Старт забега состоится в 11.00 на Слободской площади. На финише всех сторонников здорового образа жизни будет ждать горячий чай.

Предварительная регистрация и стартовый взнос не требуются.

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