Жителей Петрозаводска 1 января ждут на новогоднем забеге

В первый день нового года петрозаводчан приглашают на традиционную пробежку.

Школа бега Runstart и школа скандинавской ходьбы ScandiKarjala приглашают всех желающих присоединиться к традиционной новогодней акции «Побегай 1 января!». Как сообщает Министерство образования и спорта республики, участников будут ждать дистанции на 6 и 10 км. Также организаторы готовят маршрут для скандиходов, отметили в администрации города

Старт забега состоится в 11.00 на Слободской площади. На финише всех сторонников здорового образа жизни будет ждать горячий чай.

Предварительная регистрация и стартовый взнос не требуются.