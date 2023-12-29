Жителей Петрозаводска просят помочь найти собаку, испугавшуюся салюта

За достоверную информацию обещают вознаграждение.

В воскресенье, 7 января 2024 года, примерно в 19.00 часов в районе дома N 5 по улице Сегежская во время салюта сорвался с поводка и убежал пес по кличке Тобик. Об этом сообщили в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии.

Как отметили в источнике, пес добрый и умный, но трусливый. Увидивших собаку просят сообщить по телефону: 89114014043.

«Круглосуточно. Вознаграждение за достоверную информацию», — написали в группе.