Жителей Петрозаводска просят помочь найти собаку, испугавшуюся салюта

За достоверную информацию обещают вознаграждение.
В воскресенье, 7 января 2024 года, примерно в 19.00 часов в районе дома N 5 по улице Сегежская во время салюта сорвался с поводка и убежал пес по кличке Тобик. Об этом сообщили в паблике и.
Как отметили в источнике, пес добрый и умный, но трусливый. Увидивших собаку просят сообщить по телефону: 89114014043.
«Круглосуточно. Вознаграждение за достоверную информацию», — написали в группе.
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