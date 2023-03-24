Жителей Петрозаводска в апреле призывают сдать электрохлам в переработку

«Сбормобиль» и карельский экологический оператор будут принимать ненужные электроприборы 2 и 16 апреля.

В апреле жители Петрозаводска смогут сдать электрохлам в переработку. Карельский экологический оператор присоединится к акции «Сбормобиля» 2 и 16 апреля и будет принимать ненужные электроприборы.



Брендированный автомобиль КЭО проедет по городу вместе со «Сбормобилем», рассказали в Минприроды республики.



Время и адреса можно найти в группе карельского экологического оператора. Кроме того, с 1 по 30 апреля в Северной промзоне карельской столицы (район Первомайского проспекта) будет работать стационарный пункт приема электроники. Координаты в Яндекс-картах - 61.806113, 34.299397.



На этом месте установят специальный контейнер с информационной табличкой. Во время акции КЭО проводит конкурс на самый мотивирующий пост с хештегом #напереработкусЭкоЛайн.



Пятьпобедителей получат приглашения на экскурсию на новую сортировочную линию в Петрозаводске, которую скоро запустят.



Проект «На переработку!» будет проходить в Петрозаводске в течение всего 2023 года, в следующие месяцы должны организовать сбор других видов вторсырья.