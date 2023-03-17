В эти выходные «Сбормобиль» снова проедет по улицам Петрозаводска

В мэрии Петрозаводска сообщили об очередном рейсе экологических активистов.

В воскресенье, 19 марта, «Сбормобиль» проедет по улицам Петрозаводска. Волонтеры примут у горожан вторсырье на переработку. В расписании – 23 остановки в разных районах карельской столицы, сообщили в мэрии города.



Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль».



«80 % средств, вырученных от переработки вторсырья, идут на поддержку бездомных животных, остальное – на печать листовок и экорекламу», - говорится в сообщении петрозаводской администрации.



Организаторы напоминают, что временно не принимают помощь для первого петрозаводского приюта для животных.