Жители 16 улиц в Петрозаводске до вечера просидят без света

В среду, 28 июня, из-за аварии прервалось электроснабжение в двух районах Петрозаводска, сообщили в городской ЕДДС.

В среду, 28 июня, в 10.05, произошла авария на электросетях АО «ОРЭС-Петрозаводск».



По этой причине без света остались жители следующих улиц и переулков: Архипова, Боровая, Бородинская, Восточная, Заречный, Лесной, Локомотивная, Матросова, Муезерская, Островского, Профсоюзов, Речная, Связи, Суоярвская, Тупиковая, Халтурина.



Ориентировочное время окончания восстановительных работ 28 июня, 20.00.



Об этом рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе республиканской столицы.