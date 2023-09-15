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Жители Карелии показали повсюду рухнувшие от ветра деревья

Новости. Происшествия
10:13, 18 Сентября 2023
фото: © Весь Петрозаводск | Карелия / ВК

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Последствия стихии жители республики зафиксировали на видео и фото.

Жители Карелии выкладывают в сети фото и видео результатов  стихии, обрушившейся на республику накануне в воскресенье, 17 сентября.

Так, фотография последствий сильного ветра в Сортавале появилась  в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия». На фото видно, что дерево рухнуло на дорогу, пробив ограждение.

Там же разместили видео, на котором местные жители запечатлили упавшее на автомобиль дерево. На фото видно, что огромный тополь полностью накрыл авто.

В Медгоре в парке около Онежской, 10 дерево упало на провода, сообщили в паблике «Подслушанов Медвежьегорске».

Кроме того, вечером в воскресенье, 17 сентября, в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» пользователи сети предупредили всех, кто ехал по дороге Суоярви-Петрозаводск, о том, что в районе выезда на главную дорогу с Нижнего Падозеро (28 километр) на Петрозаводск повалило 2 дерева, проехать можно только по 1 полосе.

«Службы уже уведомлены. В темноте не налетите!» — написали в паблике.

 

 

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