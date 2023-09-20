Жители Карелии получат 50 тысяч рублей к 80-летию освобождения Ленинграда

226 жителей Карелии получат единовременную выплату к 80-летию освобождения Ленинграда.

Ветераны Великой Отечественной войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в конце этого года получат

по 50 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал

президент России. Выплата приурочена к 27 января - к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.



Отделение Социального фонда Карелии перечислит выплату в декабре 2023-го и январе 2024 года - причем без заявлений со стороны получателей. В республике деньги получат 226 человек, сообщили в отделении Соцфонда.



Там отметили, что блокада Ленинграда длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го, и стала

одним из самых страшных преступлений нацистской Германии во время Второй мировой войны. За время осады погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 млн горожан.