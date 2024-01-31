Жители Карелии за занятия спортом могут получить социальный налоговый вычет

Получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги можно по итогам занятий в 2024 году.
В паблике администрации Олонецкого района напомнили о том, что правительство России утвердило перечень услуг, за которые жители могут получить налоговый вычет за занятия физкультурой и спортом в 2024 году.
Как рассказали в источнике, для того, чтобы получить вычет, организация или индивидуальный предприниматель, предоставляющие услуги, должны быть включены в специальный перечень организаций.
В группе опубликовали список карельских организаций, где можно не только заниматься спортом, но и получить спортивный (социальный) налоговый вычет.
«АУ РК Центр спортивной подготовки» («Акватика», ФОК на ул. Ключевая, стадион «Спартак», РСК «Курган»);
физкультурно-оздоровительные комплексы в Сортавале и Питкяранте;
фитнес-центр «Здравсоюз» (Петрозаводск);
спортивный центр «Силвес» (Петрозаводск);
аквапарк «Синиранта» (Костомукша);
дирекция спортивных сооружений и спортивной подготовки (Спортивный комплекс «Луми», стадион «Юность» дворец спорта «Корал»);
центр активного отдыха «Ялгора»;
ООО «Клевер» (Петрозаводск);
детская футбольная школа «Юниор» (Петрозаводск);
спортивно-оздоровительные услуги «СПОРТЭКИП»
спортивный клуб «Фитнес Хаус»;
фитнес-клуб «Точка спорта»;
фитнес-клуб «Фитнес Империя»;
фитнес-клуб «Антифитнес»;
аквастудия на Виданской;
клуб единоборств «Красная панда»;
спортивно-развлекательный клуб «Батутник»;
центр раннего плавания «Добрый кит»;
фитнес-клуб «Olymp fitness»
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