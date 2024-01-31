Жители Карелии за занятия спортом могут получить социальный налоговый вычет

Получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги можно по итогам занятий в 2024 году.

В паблике администрации Олонецкого района напомнили о том, что правительство России утвердило перечень услуг, за которые жители могут получить налоговый вычет за занятия физкультурой и спортом в 2024 году.

Как рассказали в источнике, для того, чтобы получить вычет, организация или индивидуальный предприниматель, предоставляющие услуги, должны быть включены в специальный перечень организаций.



В группе опубликовали список карельских организаций, где можно не только заниматься спортом, но и получить спортивный (социальный) налоговый вычет.



«АУ РК Центр спортивной подготовки» («Акватика», ФОК на ул. Ключевая, стадион «Спартак», РСК «Курган»);

физкультурно-оздоровительные комплексы в Сортавале и Питкяранте;

фитнес-центр «Здравсоюз» (Петрозаводск);

спортивный центр «Силвес» (Петрозаводск);

аквапарк «Синиранта» (Костомукша);

дирекция спортивных сооружений и спортивной подготовки (Спортивный комплекс «Луми», стадион «Юность» дворец спорта «Корал»);

центр активного отдыха «Ялгора»;

ООО «Клевер» (Петрозаводск);

детская футбольная школа «Юниор» (Петрозаводск);

спортивно-оздоровительные услуги «СПОРТЭКИП»

спортивный клуб «Фитнес Хаус»;

фитнес-клуб «Точка спорта»;

фитнес-клуб «Фитнес Империя»;

фитнес-клуб «Антифитнес»;

аквастудия на Виданской;

клуб единоборств «Красная панда»;

спортивно-развлекательный клуб «Батутник»;

центр раннего плавания «Добрый кит»;

фитнес-клуб «Olymp fitness»