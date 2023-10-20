Жители маленького лесного поселка Карелии привыкли пьяными садиться за руль

Дорожная полиция остановила на федеральной трассе двоих нетрезвых водителей, жителей одного поселка.

На федеральной автодороге «Кола» в Кондопожском районе инспекторы отстранили от управления 60-летнего водителя. Он управлял автомобилем ВАЗ в пьяном виде.



Также полицейские остановили 70-летнего нетрезвого автомобилиста за рулем УАЗа. Оба водителя - жители кондопожского поселка Нелгомозеро.



В отношении нарушителей составлены административные протоколы.



Мужчин ждет лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф 30 тысяч рублей. Решение примет суд, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.