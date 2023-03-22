Жители райцентра в Карелии поймали и передали полиции любителя «закладок»

Житель Сегежского района Карелии задержали и передали полиции мужчину, который пытался забрать наркотик из «закладки».

Сегежский городской суд вынес приговор местному жителю, который пытался забрать купленный наркотик из тайника-«закладки».



В суде удалось доказать, что мужчина пытался найти спрятанное зелье по ранее полученным координатам, но не смог, так как его заметили проходящие мимо сегежане.



Злоумышленник попытался убежать от них, но не смог — его догнали и вызвали полицию.



В суде он полностью признал свою вину. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.



Сегежский горсуд учел смягчающие обстоятельства и приговорил мужчину к 320 часам обязательных работ, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Карелии.