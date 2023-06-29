Жителя Карелии будут судить за незаконную перевозку стратегических ресурсов через границу

Костомукшанин пойдет под суд за «черный экспорт» древесины в Финляндию, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники регионального Следкома завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Костомукши. Мужчину обвиняют в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере.

По версии следствия, с 2017 по 2020 годы индивидуальный предприниматель вывез из России через таможенную границу лесоматериалы из хвойных пород и сухостойной древесины.



При этом бизнесмен использовал поддельные документы. По заключению эксперта, рыночная стоимость вывезенного лесоматериала превысилае 8 млн рублей. Следователи в зачет возможной конфискации имущества арестовали автомобиль обвиняемого.

Уголовное дело направлено в суд, сообщили в региональном Следкоме. Костомушанину грозит до семи лет колонии.