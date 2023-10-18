Аморальное поведение знакомого заставило жителя Карелии броситься на него с ножом

Жителя Кеми приговорили к условному сроку за покушение на убийство из ревности.

Кемский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Кемского района. Приговором суда подсудимый признан виновным в покушении на убийство.

Было установлено, что в июле текущего года во время распития спиртного подсудимый, приревновав свою сожительницу к знакомому, ударил его не менее четырех раз ножом в грудь и живот. Потом сожительница выхватила нож из рук агрессора.



Суд учел все обстоятельства уголовного дела, а также аморальное поведение потерпевшего, ставшего поводом для преступления.

В итоге суд приговорил подсудимого к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.