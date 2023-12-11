Жителям Карелии дали советы, как пережить новогодние каникулы и сохранить здоровье

В новогодние праздники уровень травматизма возрастает в среднем на 50%.

До наступления любимых всеми россиянами праздников осталось три недели. Но, как показывает опыт, это время не проходит бесследно для здоровья. Кто-то переедает и получает обострение панкреатита, кто-то падает и ломает ноги или травмируется под огнем фейерверков. После приема даже небольших доз алкоголя, риск травм становится гораздо выше. Люди ведут себя не так осторожно, как обычно, теряя страх под «градусом». Как правило, чаще всего к травматологам приходят на прием в праздники пациенты с растяжением и разрывом связок, когда подворачивают ногу, вывихами и переломами суставов конечностей. Все это результат падений.

В топ новогодних травм также входят ожоги и порезы в результате неправильного обращения с пиротехникой, елками, игрушками, а также обморожения. Небрежность с салютами и фейерверками может привести к несчастным случаям. Поэтому всегда важно использовать только сертифицированные изделия и четко следовать инструкции.

Как правильно питаться и выпивать в праздники без ущерба для организма, читайте рекомендации Минздрава Карелии.