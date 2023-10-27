Жителям Карелии назвали факторы риска для опаснейшего состояния

Глава Минздрава республики рассказал, как быстро распознать инсульт.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети перечислил признаки опасного состояния — инсульта.

Симптомы инсульта:

1. Головокружение, потеря равновесия и координации движения.

2. Проблемы с речью.

3. Онемение, слабость или паралич одной стороны тела.

4. Потемнение в глазах, двоение предметов или их размытие.

5. Внезапная сильная головная боль.

Факторами риска, по словам Михаила Охлопкова, являются пожилой возраст (особенно после 65 лет), артериальная гипертензия, пвышенный уровень холестерина в крови, атеросклероз, крение, сахарный диабет, перенесённые и существующие заболевания сердца, особенно мерцательная аритмия, мерцательная аритмия и инфаркт миокарда.

«При подозрении на инсульт срочно вызывайте скорую! Самое главное — не упустить время, чем раньше больному будет оказана медицинская помощь, тем больше шансов на восстановление он имеет. Помощь нужно оказать в течение 4-6 часов», — посоветовал министр здравоохранения Карелии.