Жителям Карелии назвали факторы риска для опаснейшего состояния

Глава Минздрава республики рассказал, как быстро распознать инсульт.
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети перечислил признаки опасного состояния — инсульта.
Симптомы инсульта:
1. Головокружение, потеря равновесия и координации движения.
2. Проблемы с речью.
3. Онемение, слабость или паралич одной стороны тела.
4. Потемнение в глазах, двоение предметов или их размытие.
5. Внезапная сильная головная боль.
Факторами риска, по словам Михаила Охлопкова, являются пожилой возраст (особенно после 65 лет), артериальная гипертензия, пвышенный уровень холестерина в крови, атеросклероз, крение, сахарный диабет, перенесённые и существующие заболевания сердца, особенно мерцательная аритмия, мерцательная аритмия и инфаркт миокарда.
«При подозрении на инсульт срочно вызывайте скорую! Самое главное — не упустить время, чем раньше больному будет оказана медицинская помощь, тем больше шансов на восстановление он имеет. Помощь нужно оказать в течение 4-6 часов», — посоветовал министр здравоохранения Карелии.
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