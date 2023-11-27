Жителям Карелии рассказали, как записаться на приём в Социальный фонд

Для личного посещения клиентской службы необходимо записаться на прием.
Отделение Социального фонда Карелии оказывает большинство услуг в электронном формате. Но бывают случаи, требующие личного посещения клиентской службы.
Приём граждан ведётся по предварительной записи, рассказали в пресс-службе учреждения.
Записаться на приём удобнее всего через официальный сайт Социального фонда России.
Для этого нужно:
1. зайти на сайт СФР https://sfr.gov.ru/;
2. на главной странице в разделе «Личный кабинет» выбрать строку «Предварительная запись в СФР»;
3. заполнить данные; выбрать дату, место и тему приёма;
4. нажать кнопку «Записаться» внизу страницы.
Жители Карелии могут также записаться на прием, позвонив в будни с 09.00 до 17.00 по номеру телефона регионального контакт-центра ОСФР: 8-800-200-07-57.
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