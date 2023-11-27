Жителям Карелии рассказали, как записаться на приём в Социальный фонд

Для личного посещения клиентской службы необходимо записаться на прием.

Отделение Социального фонда Карелии оказывает большинство услуг в электронном формате. Но бывают случаи, требующие личного посещения клиентской службы.



Приём граждан ведётся по предварительной записи, рассказали в пресс-службе учреждения.

Записаться на приём удобнее всего через официальный сайт Социального фонда России.



Для этого нужно:

1. зайти на сайт СФР https://sfr.gov.ru/;

2. на главной странице в разделе «Личный кабинет» выбрать строку «Предварительная запись в СФР»;

3. заполнить данные; выбрать дату, место и тему приёма;

4. нажать кнопку «Записаться» внизу страницы.



Жители Карелии могут также записаться на прием, позвонив в будни с 09.00 до 17.00 по номеру телефона регионального контакт-центра ОСФР: 8-800-200-07-57.